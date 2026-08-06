GRS acuerda con Acciona Energía la construcción de la planta fotovoltaica de Fleming (EEUU), de 235 MWp

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GRS, la constructora EPC solar de Grupo Gransolar, ha alcanzado un acuerdo con Acciona Energía para construir la planta fotovoltaica Fleming Solar Farm, en Estados Unidos, en un proyecto de 235 MW de potencia y que creará unos 300 empleos, según informa la empresa este jueves.

GRS, que acumula un portfolio de cerca de 5 GW, señala en un comunicado que Fleming Solar Farm será una de las plantas fotovoltaicas más grandes del estado de Kentucky y una de las más relevantes de la compañía en el mundo.

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La planta fotovoltaica generará alrededor de 300 empleos y supondrá un "destacado" impacto económico en la zona y una "importante" contribución a la transición energética, apunta Acciona Energía.

Desde GRS califican este proyecto de "importante punto de inflexión" en su estrategia y de un "hito" que "marca la reactivación de la compañía en un mercado en el que busca consolidar su presencia estratégica durante los próximos años" y en el que supera los 400 MWp en un total de seis proyectos finalizados y en construcción.

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Dentro de Grupo Gransolar, GRS Engineering será responsable de las labores de ingeniería y PV Hardware suministrará e instalará en la planta los seguidores solares de "última generación" AxoneDuo Infinity para maximizar su rendimiento.

"Nunca hemos retirado el foco de Estados Unidos y este proyecto demuestra lo importante que es para nosotros un mercado en el que la fotovoltaica tiene un enorme recorrido", sostiene el director de Operaciones de GRS, Adolfo Ruiz, quien considera "muy gratificante hacerlo de la mano de un socio de referencia como Acciona Energía".

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