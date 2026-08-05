Ucrania ataca otro centro logístico del Amazon ruso 200 kilómetros al sur de Moscú

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Moscú, 5 ago (EFE).- Ucrania atacó hoy otro centro logístico del Wildeberries, el Amazon ruso, en la región de Tula, 200 kilómetros al sur de Moscú, provocando un incendio de gran magnitud, según las autoridades locales locales.

"Tuvo lugar la caída de un dron en un centro logístico de Wildberries, en el que se desató un incendio. En el lugar de los hechos trabajan los servicios de emergencias. Los bomberos sofocan las llamas. Según informaciones preliminares no hay muertos, una persona resultó herida", informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Tula, Dmitri Miliáyev.

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Añadió que a consecuencia del ataque resultaron dañados dos edificios de viviendas en el distrito Venevski, y en dos fábricas en los distritos de Novomoskóvskoe y Uzlovski.

"Esta noche nuestra región volvió a ser objeto de ataques de drones ucranianos. Durante el período de peligro aéreo las unidades del Ministerio de Defensa de Rusia destruyeron 107 drones ucranianos", indicó.

Según medios locales las autoridades bloquearon las carreteras en dirección al almacén de Wildberries, ubicado en la localidad de Alexin, a la que solo se permite el paso de los servicios de emergencia y de los empleados cuyos automóviles están aparcados cerca del centro logístico.

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El canal ucraniano Exilenova+ publicó una foto del almacén en llamas, prácticamente destruido, al señalar que la superficie de la instalación es de 194.500 metros cuadrados.

Otros medios de prensa califican esta instalación, ubicada a más de 350 kilómetros de la frontera ucraniana, como una de las mayores de su tipo, al señalar que abarca una superficie de unos 300.000 metros cuadrados.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 475 drones ucranianos sobre 16 regiones rusas, la anexionada Crimea, y los mares Negro y Azov.EFE

(foto)(vídeo)