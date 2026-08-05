Tiendas de barrio y supermercados boicotean el plan de tiendas municipales de Mamdani

Guardar

Nueva York, 5 ago (EFE).- La Asociación Unida de Bodegas de América y la Asociación Nacional de Supermercados reiteraron este lunes su rechazo a la propuesta del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de establecer cinco supermercados municipales con productos rebajados y anunciaron que no asistirán a la reunión que convocará la Alcaldía para los interesados en administrar estos negocios.

"Nuestra posición es clara", afirman en un comunicado conjunto en el que, además, indican que no "asistirán, participarán, asesorarán ni apoyarán este proceso de solicitud de propuestas ni ninguna iniciativa que utilice los recursos de los contribuyentes para poner al gobierno en competencia directa con los esforzados propietarios de pequeñas empresas a quienes representamos".

PUBLICIDAD

"No prestaremos nuestro nombre, nuestra credibilidad ni nuestra participación a ningún proceso que consideremos que perjudique a los comerciantes independientes de la ciudad. No nos utilizaremos para enfrentar a una pequeña empresa contra otra ni para legitimar un programa que consideramos desacertado", sostienen.

Afirman además que en lugar de invertir dinero en establecer supermercados -uno en cada condado de la ciudad- la Alcaldía debería apoyar a las tiendas de barrio y supermercados que durante generaciones han invertido de su capital, pagado alquiler, impuestos, servicios públicos, seguros, nóminas e innumerables gastos operativos, sirviendo a sus comunidades.

PUBLICIDAD

"Creemos que el gobierno debería apoyar a estos negocios para que prosperen, en lugar de crear competidores respaldados por el Estado que podrían perjudicarlos", sostienen los comerciantes en el comunicado.

Mamdani anunció, tal y como prometió durante la campaña electoral, el establecimiento de los supermercados municipales que ofrecerán un 30 % de descuento en productos básicos, que permitirá un ahorro de unos 90 dólares mensuales en las compras.

El alcalde socialista democrático dio a conocer ya la ubicación de los primeros dos supermercados, uno en El Bronx, que abrirá sus puertas en 2027, y otro en El Barrio latino de Harlem. Se espera que los cinco supermercados estén operando para el 2029.

PUBLICIDAD

Los supermercados, con un coste de 70 millones de dólares, forman parte del plan 'NYC Groceries: Una receta para la asequibilidad', una iniciativa de nueve puntos cuya primera prioridad es el acceso a los alimentos.

Los pequeños negocios han rechazado la propuesta desde que fue anunciada durante la campaña que llevó a Mamdani a la Alcaldía alegando que es injusto que se use el dinero que pagan en impuestos para establecer los supermercados que competirán con sus negocios.

PUBLICIDAD

"Nuestro mensaje a la alcaldía es simple: apoyen a las pequeñas empresas que ay existen. No utilicen el dinero de los contribuyentes para competir contra ellas. No asistiremos. No daremos consejos. No participaremos", reiteraron. EFE