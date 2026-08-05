Pitingo, tras las duras declaraciones de Laura Escuredo sobre su ruptura: "Mi vida es estupenda"

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La historia de amor entre Pitingo y Laura Escuredo parecía sacada de una película romántica. Después de reencontrarse más de 30 años después de haber sido su primer amor, el cantante anunció su compromiso con una emotiva publicación en redes sociales y llegó a preparar su boda con la empresaria. Sin embargo, apenas cinco meses después de anunciar que se casarían, la pareja rompió su relación y canceló todos sus planes de futuro, una separación que ambos han confirmado como definitiva.

En los últimos días, además, Laura ha endurecido su discurso y ha dejado claro que la reconciliación es imposible. "No hay marcha atrás bajo ningún concepto", aseguró en una entrevista, donde explicó que la ruptura respondía a problemas que venían de tiempo atrás. "Él decidió irse a su casa y yo decidí no volver a contactar. No tengo ninguna relación con él, ni creo que la tenga ni quiero tenerla. Se ha acabado y se ha acabado. Es lo mejor que ha podido pasar para mi hijo y para mí", afirmó, confesando incluso que siente una "sensación de paz y liberación".

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Con ese telón de fondo, Pitingo ha reaparecido públicamente este martes en el funeral de Pepe Habichuela, uno de los grandes maestros del flamenco y una figura fundamental en sus comienzos musicales. A su salida del tanatorio, los periodistas le preguntaron directamente por las palabras de su exprometida, pero el artista prefirió esquivar cualquier comentario sobre su vida sentimental.

"¿Yo, de mí? No es momento, estamos hablando del tío Pepe Habichuela", respondió con serenidad, dejando claro que no quería desviar la atención de la despedida al guitarrista.

Aunque evitó pronunciarse sobre la ruptura, sí quiso transmitir cómo se encuentra personalmente. "Estoy estupendo. O sea, mi vida es estupenda. Pero ahora mismo, pues eso, con pena, mucha pena", afirmó, explicando que su estado de ánimo estaba marcado por el fallecimiento de Pepe Habichuela, a quien consideraba uno de los grandes referentes del flamenco.

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Cuando le han recordado las recientes declaraciones de Laura Escuredo, el cantante volvió a cerrar cualquier puerta a la polémica. "Yo, de verdad, no escucho nada ni he visto nada. Yo nada más que veo Netflix y estoy todo el día en el estudio grabando, así que nada, os mando un beso muy fuerte", aseguró.

Incluso al ser preguntado directamente si estaba ya recuperado de la ruptura, volvió a esquivar el asunto con una respuesta tan breve como significativa: "Que yo solo veo Netflix". Antes de marcharse, prefirió cambiar de tema y desear bienestar a quienes le rodeaban: "¿Vuestra familia está bien? Pues eso es lo que quiero yo, que estéis bien todos". Unas declaraciones que sin duda contrastan con la contundencia con la que Laura Escuredo ha hablado del final de la relación.

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