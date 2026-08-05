Lola García, volcada con Kiko Rivera durante su recuperación: el gesto que confirma su papel en los días más delicados

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La recuperación de Kiko Rivera continúa avanzando después del problema de salud que sufrió hace unas semanas y que obligó a su ingreso hospitalario. Desde entonces, el entorno más cercano del DJ se ha mantenido especialmente unido, con Isabel Pantoja muy pendiente de su hijo y de sus nietas, mientras la atención mediática sobre la familia no ha dejado de crecer.

En este complicado contexto, Lola García se ha convertido en una de las personas más presentes en el día a día del hijo de la tonadillera. La pareja del artista fue vista saliendo de una farmacia con los medicamentos que necesita Kiko durante su recuperación, un gesto que evidencia el papel activo que está desempeñando en estos días especialmente delicados.

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A pesar del interés, la bailarina evitó confirmar si Isabel Pantoja continúa instalada junto a ellos para ayudar durante esta etapa. La cantante ha estado muy implicada desde el ingreso de Kiko Rivera, tanto en el cuidado de su hijo como en el de sus nietas, aunque Lola optó por no dar detalles sobre la organización familiar en estos momentos.

La joven también fue preguntada por la información que apunta a que habría criticado en privado a Irene Rosales por la actitud que mostró en redes sociales tras el ictus del DJ. Sin embargo, prefirió mantenerse completamente al margen de la polémica y no quiso pronunciarse sobre ese supuesto malestar ni sobre la relación actual entre ambas.

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Del mismo modo, evitó responder a las preguntas sobre cómo están llevando la presión mediática que rodea a Kiko Rivera desde su ingreso hospitalario y no aclaró si el artista estaría valorando emprender acciones legales contra su exmujer y Jessica Bueno.