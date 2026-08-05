Las autoridades ucranianas ordenan evacuar a los menores de varios municipios en Donetsk

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Berlín, 5 ago (EFE).- Las autoridades ucranianas ordenaron este miércoles la evacuación obligatoria de los menores de ciertos territorios de la zona de Kramatorsk, uno de los últimos bastiones ucranianos en la región oriental de Donetsk, donde los rusos siguen avanzando lentamente.

El jefe de la administración militar regional, Vadim Filashkin, explicó en redes sociales que la orden afecta en total a 525 menores de edad de 424 familias, que serán evacuados de forma forzosa junto con sus tutores legales.

"Es una decisión difícil pero necesaria. La situación se está deteriorando, así que es inaceptable dejar a los niños bajo la amenaza constante de los bombardeos rusos. Pido a los padres que no retrasen, sino que faciliten la labor de los equipos de evacuación", escribió.

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Un bombardeo ruso provocó el martes la muerte de una persona en Kramatorsk este martes y heridas a otras 27.

Según la plataforma ucraniana de análisis militar Deepstate, las tropas rusas se encuentran solo a una veintena de kilómetros de Kramatorsk, que junto con Sloviansk es el último bastión en la región que todavía no ha sido ocupado. EFE