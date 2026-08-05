La Joaqui se abre sobre su separación en el confesionario de Rosalía en Buenos Aires

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Buenos Aires, 5 ago (EFE).- La cantante urbana argentina Joaquinha Lerena de la Riva 'La Joaqui' subió este martes al confesionario de Rosalía en el tercer concierto de la gira 'Lux' en Buenos Aires y contó que esperaba una propuesta de casamiento de su "príncipe azul", pero recibió "una propuesta de separación".

“Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami”, comenzó su relato La Joaqui.

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La cantante, a quien Rosalía presentó como alguien "de un corazón muy puro", contó que un día su pareja la invitó de viaje a "un lugar muy especial" y ella pensó que recibiría una propuesta de casamiento.

"Al cuarto día llegó la propuesta. Pero no era de compromiso, era de separación”, reveló La Joaqui, ante el rostro atónito de Rosalía.

Aunque la artista argentina no dio nombres, sus seguidores en redes sociales relacionaron la historia con su reciente separación del cantante argentino Luck Ra, con quien tuvieron una relación mediática que abruptamente llegó a su fin.

El público presente reaccionó con una ovación ante la confesión de La Joaqui y coreó su nombre.

En su tercer show en Buenos Aires, la cantante española se emocionó hasta las lágrimas y mostró nuevamente una conexión muy especial con el público local.

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando la producción del concierto se encargó de que una mujer que había escrito una partitura para Rosalía llegara a los bastidores y sorprendiera a la cantante entregándole la pieza justo antes de que ella comenzara a cantar 'Dios es un stalker'. EFE

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(vídeo)