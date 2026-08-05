Jueves 6 de agosto de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 5 ago (EFE).-

Castillejos (Marruecos).- Una semana después de que decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos a Ceuta, la frontera ha recuperado la normalidad pero las dos ciudades fronterizas, la marroquí Fnideq (Castillejos en castellano) y la española Ceuta, guardan todavía las huellas de esta entrada masiva sin precedentes, que ha dejado al menos un centenar de muertos, 88 registrados por las autoridades ceutíes y 11 en territorio marroquí.

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Bruselas.- La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) se reúne de forma extraordinaria para abordar la crisis migratoria en Ceuta después de que más de 70.000 personas cruzaran de forma irregular desde Marruecos.

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Moscú.- En Rusia están floreciendo en plena guerra con Ucrania las organizaciones machistas, antiabortistas y xenófobas, mientras las fuerzas de seguridad persiguen el resto de iniciativas civiles no alineadas con los valores ultraconservadores promovidos por el Kremlin.

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Buenos Aires - El Senado argentino debate un proyecto legislativo propuesto por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei sobre la propiedad privada que, entre otros aspectos, amplía los límites para la venta de tierras a extranjeros, en medio de protestas convocadas bajo el lema "La patria no se vende".

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Bangkok.- El líder golpista birmano, Min Aung Hlaing, es recibido con honores de jefe de Estado en Bangkok por el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, uno de los primeros logros diplomáticos del militar investigado por crímenes de lesa humanidad, en plena campaña de legitimación de su régimen cinco años después de la asonada.

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Cali (Colombia) - El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, asume este viernes el cargo para el periodo 2026-2030 en una ceremonia atípica que se celebrará por primera vez fuera de Bogotá y a la que asistirán el rey Felipe VI de España y al menos ocho presidentes latinoamericanos.

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Quito - El presidente de Argentina, Javier Milei, visita Ecuador con una agenda orientada a fortalecer la relación bilateral y ampliar los espacios de cooperación.

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Quito.- El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, vista Ecuador con una agenda orientada a fortalecer la cooperación en seguridad económica, comercio e inversión.

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Tegucigalpa.- El Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) celebra el simposio "Escenario de la seguridad alimentaria y nutricional" en el país centroamericano.

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Miami.- Los astronautas de la NASA Anil Menon y Jessica Meir realizan una caminata espacial de casi siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI) para preparar la futura instalación de un panel solar desplegable.

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Los Ángeles.- El cineasta Eli Roth nunca le ha puesto límites a la imaginación, y menos cuando se trata del cine de terror. Fiel a su estilo visceral y transgresor, regresa a la gran pantalla con 'Ice Cream Man', una reivindicación del tipo de cine que los grandes estudios no se atreven a hacer.

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Lima.- La gimnasta estadounidense Simon Biles y la atleta paralímpica colombiana Karen Palomeque ponen en marcha la cuenta atrás para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2027.

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lgs/EFE

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