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Jamaica gana el 4x100 relevo mixto tras la descalificación de República Dominicana

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Santo Domingo, 4 ago (EFE).- Jamaica conquistó este martes la medalla de oro del 4x100 relevo mixto en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo tras la descalificación de la cuarteta de República Dominicana, que había cruzado la meta en la primera posición.

De momento, la organización no ha ofrecido detalles del por qué de la decisión, tomada luego de que los dominicanos ya habían celebrado y ofrecido declaraciones a los medios.

República Dominicana realizó una gran carrera rematada por la ganadora el lunes de los 100 metros Liranyi Alonso, mientras que Fiordaliza Coffil, Mayobanex De Óleo y José González completaron la cuarteta.

Otro equipo descalificado fue el de México, sobre el que tampoco se conocen las razones.

La cuarteta jamaicana, compuesta por Adrian Kerr, Jura Levy, Travis Williams y Niesha Burgher, paró el reloj en 41.06, más rápida que la de Cuba (41.18).

Reynaldo Espinosa, Yarima García, Giorvis Domínguez y Yunisleidy García formaron el cuadro cubano que se alzó con la presea de plata.

El bronce fue para los puertorriqueños Adrian Canales, Frances Colón, Eloy Benítez y Gladimar Torres.

Con la descalificación de los quisqueyanos y mexicanos, los lugares del cuarto al sexto fueron ocupados por Colombia (41.55), Venezuela (41.79) y Barbados (42.21). EFE

(foto) (video)

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