illycaffè eleva un 19% sus ingresos en el primer semestre, hasta los 373 millones

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illycaffè ha registrado unos ingresos récord de 373 millones de euros en el primer semestre, lo que supone un crecimiento del 19% a tipo de cambio constante, impulsado por el alza de los volúmenes en todos los mercados principales, especialmente en Italia y Estados Unidos.

En concreto, la firma de café ha señalado que a pesar de la continua presión inflacionaria derivada del elevado precio del café verde (aproximadamente un 20% más que el año anterior), el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 53 millones de euros, un 10% más que en el mismo periodo de 2025, gracias al crecimiento orgánico, según informa la compañía.

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Durante este periodo, el grupo ha firmado un acuerdo estratégico con Westrock Beverage Company LLC en Estados Unidos para el desarrollo y envasado de una gama seleccionada de productos destinados al mercado norteamericano, mientras que continuó con la ampliación de la principal planta de producción del grupo en Trieste (Italia), culminando con la puesta en marcha de la nueva planta de tostado.

La consejera delegada de illycaffè, Cristina Scocchia, se ha congratulado de los resultados registrados en este periodo. "Hemos cerrado un primer semestre extraordinario, con un crecimiento de dos dígitos tanto en ingresos como en Ebitda. Este resultado refleja la calidad de nuestras decisiones estratégicas y el valor de nuestro equipo, y demuestra la capacidad del grupo para seguir creciendo incluso en un entorno de mercado especialmente complejo", ha subrayado.

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"Este semestre también ha supuesto un hito fundamental en nuestro plan para duplicar la capacidad de producción de Trieste con la puesta en marcha de la nueva planta de tostado que, junto con el acuerdo estratégico plurianual con Westrock en Estados Unidos, nos permitirá respaldar el crecimiento que prevemos para los próximos años", ha avanzado.

De esta forma, los principales mercados en los que opera illycaffè han crecido respecto a 2025. Así, el grupo reforzó su posición en el segmento 'prémium' del mercado italiano, con un alza de los ingresos del 19% frente al año anterior, mientras que en Estados Unidos, el segundo mayor mercado de la compañía, crecieron un 19% a tipo de cambio constante y en Europa aumentaron un 21% respecto a 2025.

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Además, los principales canales registraron crecimientos de doble dígito, ya que el alza del canal físico, Horeca y la gran distribución estuvo impulsado por la expansión de la distribución y una mayor penetración en el mercado, mientras que el 'online' experimentó un crecimiento significativo gracias a las alianzas consolidadas con los principales operadores de comercio electrónico y en la fidelidad de sus consumidores.