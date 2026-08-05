Vinicius Jr. y Mastantuono, foco de atención en la ciudad deportiva del Real Madrid

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Madrid, 5 ago (EFE).- El futuro del brasileño Vinicius Junior y del argentino Franco Mastantuono concitó este miércoles la atención en la ciudad deportiva del Real Madrid, donde el cuadro que dirige el portugués Jose Mourinho completó otra intensa sesión preparatoria con vistas al inicio de la temporada 2026-2027.

Mastantuono tiene su horizonte cercano en una cesión al Fiorentina, que debe concretarse oficialmente en las próximas horas. No obstante, como en jornadas precedentes, el joven zurdo argentino se ejercitó en el gimnasio de la instalación madridista.

Y mientras el marfileño Yan Diomande, objetivo del Real Madrid, se incorporó en Austria a la pretemporada del RB Leipzig, el asunto de la renovación o no de Vinicius, por su parte, sigue siendo asunto central en el club blanco.

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El brasileño trabajó junto a sus compañeros una mañana en la que también hubo cumbre con asistencia a las oficinas madridistas en la ciudad deportiva de los directivos José Ángel Sánchez y Juni Calafat para abordar la cuestión, reunión que se extendió durante alrededor de una hora a la vista del momento de la entrada y la salida de los dirigentes de la reunión, obviamente sin facilitar detalle alguno de lo sucedido.

En el plano deportivo, al margen de la actividad de Mastantuono en el gimnasio, los brasileños Eder Militao y Rodrygo Goes, el francés Ferland Mendy y Raúl Asencio continuaron con sus respectivos procesos de recuperación, y el defensa internacional español Dean Huijsen siguió con su trabajo individual.

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Mourinho, por lo tanto, dirigió una sesión con los futbolistas disponibles con los que deberá abordar el siguiente partido amistoso, que disputará el sábado en el Ferencvaros Stadion ante el conjunto húngaro.

El técnico portugués volvió a ordenar un entrenamiento intenso con presión, apertura de espacios, finalizaciones en bloques e individuales y partidillos. EFE