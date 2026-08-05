El intercambio de insultos con dirigentes del Remo se suma a las polémicas de Neymar

Guardar

Río de Janeiro, 5 ago (EFE).- El intercambio de insultos entre Neymar y los dirigentes del Remo tras el partido del martes en que el Santos eliminó al conjunto de la ciudad de Belém de la Copa de Brasil se suma a la larga serie de polémicas protagonizadas por el atacante brasileño desde su regreso al equipo en que surgió.

Tras ser protagonista con una asistencia y grandes jugadas en la victoria por 1-0 que el Santos cosechó en su visita al Remo y que le garantizó al club un cupo en los cuartos de final de la Copa, Neymar protagonizó un incidente en los vestuarios del estadio Mangueirao con dirigentes e hinchas del club local.

PUBLICIDAD

El atacante, visiblemente exaltado tras las provocaciones e insultos que recibió desde las tribunas durante el partido, respondió de la misma forma a los dirigentes del Remo en los vestuarios tras recordarles irónicamente que estaban "eliminados" del torneo.

Los dirigentes respondieron igualmente con insultos, uno de los cuales llegó a llamar al mayor anotador de la selección brasileña de "mierda", en un incidente que tuvo que ser contenido por los equipos de seguridad y que generó una polémica con amplias repercusiones en la ciudad de Belém.

PUBLICIDAD

"Gracias por el cariño, Belém", respondió irónicamente el exatacante del Barcelona y del PSG en una publicación en sus redes sociales que ilustró con símbolos de carcajadas.

Sobre las críticas que recibió por su comportamiento, Neymar, igualmente en las redes, las atribuyó a una persecución y al "placer" de algunos críticos de "resaltar las fallas".

"Santos no necesitaba de eso. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un bando de niños, que hizo esas payasadas aquí, aún quiso provocarnos. Somos culpables por idolatrar un bando de vagabundos como ese", respondió, por su parte, el presidente del Remo, Antonio Carlos Teixeira.

PUBLICIDAD

Pero el incidente del martes no fue aislado. Las polémicas dentro y fuera de la cancha persiguen a Neymar desde su regreso al Santos en enero de 2025 y han eclipsado con frecuencia su rendimiento y su importancia para el equipo.

En junio Neymar tuvo que desmentir informaciones sobre un supuesto enfrentamiento con jóvenes futbolistas del Santos en el vestuario, después de que trascendiera que había recriminado el desempeño de algunos de ellos tras un empate con el Chapecoense. El atacante aseguró que existió una autocrítica colectiva, pero negó haber responsabilizado a los jugadores más jóvenes.

PUBLICIDAD

También recibió críticas por participar en un torneo de póker durante un día libre mientras el Santos disputaba un partido de la Copa Sudamericana, decisión que defendió al recordar que no estaba convocado y que cumplía con sus entrenamientos.

Entre las controversias de este año figuran además un altercado con el juvenil Robinho Jr. durante un entrenamiento, resuelto posteriormente con disculpas públicas; una discusión con un aficionado que lo increpó tras un empate en la Copa Sudamericana; y la polémica generada por un gesto provocador hacia la grada que el futbolista atribuyó a una simple "picazón" en la oreja.

PUBLICIDAD

Este año Neymar también tuvo que disculparse por utilizar una expresión considerada sexista al criticar el arbitraje de un partido y protagonizó un intercambio de provocaciones con el guardameta noruego Orjan Nyland durante la eliminación de Brasil en el Mundial.