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El Corte Inglés logra que el 100% de los envases de alimentación sean reciclables, reutilizables o compostables

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El Corte Inglés ha avanzado en su estrategia de medio ambiente y economía circular tras lograr que el 100% de los envases en sus áreas de alimentación estén diseñados bajo criterios de ecodiseño para ser reciclables, reutilizables o compostables.

Según ha informado la compañía en un comunicado, esta línea de actuación busca hacer un uso eficiente de las materias primas, adaptarse a los marcos ambientales del Pacto Verde Europeo y ofrecer a los clientes alternativas de consumo responsable.

De hecho, en el marco de su estrategia de reducción de plásticos de un solo uso, el grupo ha registrado una disminución del 8,9% en el uso global de plástico en envases respecto a 2024. Asimismo, ha integrado ya un 33,5% de plástico reciclado en el conjunto de sus packagings.

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Por otro lado, asegura la compañía, "la implicación" de los clientes a través de las iniciativas de recogida en los centros comerciales ha permitido recuperar más de 630 toneladas de prendas textiles durante el último año en colaboración con la entidad social Moda re-.

Asimismo, la empresa promueve su participación activa en los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para garantizar la gestión sostenible de los residuos postconsumo. En concreto, durante el ejercicio 2025 impulsó la creación de un SCRAP específico para la gestión y reciclaje de residuos voluminosos de muebles y colchones al final de su vida útil.

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