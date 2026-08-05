Datan el Castillo de La Villa de El Toro (Castellón) en el siglo XIII y acreditan su origen cristiano

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El equipo de investigación del arqueólogo José Albelda, al frente de Arqueocas, y los análisis realizados en un laboratorio de Miami (Estados Unidos) han permitido data el Castillo de La Villa de El Toro (Castellón) en el siglo XIII y acreditar su origen cristiano.

"Es un nuevo descubrimiento. Este castillo podría ser una de las fortificaciones cristianas más tempranas de su época, cuando se inició la Reconquista por esta zona del territorio, y se implantó una religión tras haber ganado terreno a los musulmanes que durante ocho siglos vivieron en España", asegura, en un comunicado, el alcalde, José Arenes.

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Los trabajos de los especialistas "permiten tener un conocimiento más singular y concreto sobre nuestra historia como comunidad, como municipio", recalca el primer edil, que apunta que el carbono 14 que se ha empleado en un laboratorio de Miami, en Florida, para analizar las maderas halladas en los trabajos de restauración de los lienzos de la ermita de San Miguel "han dado más luz sobre nuestros orígenes". "Y eso siempre es una buena noticia", ha aseverado.

Los elementos que se remitieron a Estados Unidos se corresponden con tres muestras remitidas al laboratorio. La primera es de una aguja de tapial del lienzo sur del edificio principal del castillo. Los resultados reconocen que la madera fue cortada entre los años 1222 y 1284, pleno siglo XIII, cuando la conquista cristiana acababa de producirse.

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"Eso significa que este templo pudo ser de los primeros cristianos, ubicado en una villa fronteriza recién ganada a los musulmanes", expone el primer edil.

La segunda de las muestras es parte de un dintel de aspillera, la abertura por la que se defendía el castillo desde su interior. Esta madera se sitúa entre los siglos XI y comienzos del XIII. Por último, la tercera de las piezas se localizó en el muro oeste en unas condiciones muy precarias. La prueba reconoce que está fechada entre comienzos del XI y mediados del XII, y podría ser parte de una antigua espadaña o matacán.

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