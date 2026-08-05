Charlotte FC, Cincinnati y Columbus Crew se lucen en el inicio de la Leagues Cup

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México, 4 ago (EFE).- Charlotte FC, Cincinnati y Columbus Crew, equipos de la MLS, se lucieron este martes con sus respectivas goleadas sobre Pumas UNAM, Pachuca y Atlas, del fútbol mexicano, en el arranque de la sexta edición de la Leagues Cup.

Charlotte le ganó por 3-0 a los Pumas, en los que juega el costarricense Keylor Navas, con goles de Brant Bronico, Archie Goodwin y Tyger Smalls, éste último de penalti.

Más temprano el Cincinnati vino de atrás para imponerse por 3-1 al Pachuca, en el que actúa el venezolano Salomón Rondón.

El equipo de la MLS anotó por medio del brasileño Evander da Silva Ferreira, el checo Pavel Bucha y el francés Kenji Mboma Dem; por Pachuca marcó Adrián Alcaraz.

En su partido, el Columbus Crew derrotó por 3-1 Atlas que es dirigido por el argentino Hernán Crespo.

Los tantos del equipo estadounidense fueron del español Brais Méndez, César Ruvalcaba y Sean Zawadzki.

Los equipos mexicanos que sacaron la cara por su liga fueron el Juárez, que sorprendió con su victoria por 1-2 sobre el Minnesota.

El equipo mexicano venció con tantos del brasileño Guilherme Castilho y del colombiano Oscar Estupiñán; por Minnesota marcó el argentino Tomás Alejandro Chancalay.

En otro juego, el Atlante, que dirige Miguel 'Piojo' Herrera, derrotó por 1-0 a los Whitecaps. El ecuatoriano Jhojan Julio, marcó el tanto de la victoria.

Los Tigres UANL empataron en tiempo regular 1-1 con el Real Salt Lake, pero como en este torneo debe haber un ganador en el partido, en la serie de penaltis, los felinos se impusieron por 6-5.

La primera jornada de la Leagues Cup continuará este miércoles con seis partidos.

El Monterrey, que dirige el argentino Matías Almeyda chocará con el Orlando City; el Inter Miami, que lidera Lionel Messi como uno de los favoritos para ganar el torneo, se medirá con San Luis.

El Nashville jugará con el León y el Dallas recibirá al Querétaro.

El Toluca, que entrena el argentino Antonio Mohamed, jugará en casa ante el Seattle Sounders y Los Angeles FC se enfrentarán al Guadalajara, que tiene como técnico al argentino Gabriel Milito. EFE