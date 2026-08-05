Bajo control el incendio que ha asolado 14.400 hectáreas en siete días en Grecia

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Atenas, 5 ago (EFE).- El gran incendio que ha arrasado al menos 14.400 hectáreas en la región griega de Ática en los últimos siete días está finalmente bajo control este miércoles, aunque cientos de bomberos patrullan aún la amplia zona afectada al oeste de Atenas para sofocar cualquier conato de reactivación.

"Ya no existe ningún frente o foco de fuego activo, solo algunos puntos que generan humo", dijo a EFE una portavoz de los Bomberos.

No obstante, más de 500 efectivos con 130 camiones y cuatro helicópteros cisterna permanecen en alerta en esta zona de Ática, la región donde está Atenas.

La mayor concentración de efectivos se encuentra cerca de las localidades de Psatha, Lumba, Kandili y Ayios Nektarios.

El pasado lunes el fuego alcanzó varias casas de Psatha, un núcleo costero a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas donde el domingo murieron dos pilotos en el choque de dos helicópteros antiincendios.

Varias localidades se han visto muy afectadas, como el pueblo costero de Porto Germeno, que fue atravesado por el fuego, que calcinó más de cien viviendas.

Los miles de residentes de los decenas de poblados que fueron evacuados han empezado a regresas este miércoles a sus casas, en muchos casos para encontrarlas totalmente calcinadas.

El Gobierno griego se ha comprometido a dar a los damnificados una subvención por 100 % del coste de la reparación o reconstrucción de las viviendas afectadas.

El incendio se declaró el pasado jueves en la región de Beocia y, atizado por fuertes vientos que el domingo alcanzaron los 130 kilómetros por hora, se propagó en tan solo tres días unos 40 kilómetros hacia el este, hasta llegar a amenazar Megara, de unos 25.000 habitantes, a solo unos 30 kilómetros al oeste de Atenas.

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Las llamas calcinaron cerca de esa localidad una gran explotación ganadera, causando la muerte de unos mil animales.

Dos personas han sido detenidas por su vinculación con una red privada de transmisión de electricidad que generó chispas que presuntamente provocaron el incendio.

Uno de estos dos detenidos es Ioannis Apostolou, alcalde de la ciudad costera de Stilida, en Grecia central, cuya empresa había tendido los cables que fallaron, informó el portal de noticias Proto Thema.

Las autoridades han detenido en los últimos días a 33 personas acusadas de haber provocado diferentes incendios, treinta de ellas por negligencia e imprudencia y tres por haberlo hecho de forma intencionada.

Desde 2018, seis grandes incendios en Ática han calcinado más de 48.000 hectáreas, aproximadamente el 40 % del territorio forestal que rodea Atenas, según el programa Copernicus de la Unión Europea.

El pasado miércoles tres bomberos murieron durante las tareas de extinción de dos incendios en la isla de Creta y en el sur del Peloponeso, que entretanto están bajo control.

En lo que va de 2026, el fuego ha quemado más de 21.000 hectáreas en Grecia, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).