Aterriza un vuelo en el aeropuerto de Deir Ezzor, en el este de Siria, tras una década de cierre por la guerra

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Un vuelo procedente de Kuwait operado por la empresa Syrian Airlines ha aterrizado este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Deir Ezzor, en el este de Siria, tras más de una década de cierre por la inestabilidad y los daños a las instalaciones aeroportuarias durante la guerra civil en el país.

"La puesta en marcha de esta ruta forma parte de los esfuerzos de la Dirección General de Aviación Civil y Transporte Aéreo por ampliar la red de destinos aéreos, facilitar los viajes de los pasajeros, apoyar la actividad económica y de inversión, y fortalecer los vínculos entre Siria y Kuwait", ha señalado la Autoridad de Aviación siria en un mensaje publicado en redes sociales.

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Este paso, ha resaltado, "marca la reanudación de los vuelos internacionales hacia y desde el aeropuerto", una medida que "sitúa nuevamente a Deir Ezzor en el mapa regional del transporte aéreo y refuerza la conectividad aérea con naciones hermanas".

Las obras en el aeropuerto arrancaron a principios de este año y finalizaron a mediados de julio. Según informaron las autoridades aeroportuarias hace unas semanas, tan solo quedaban los últimos trámites reglamentarios y de seguridad antes de su reapertura de acuerdo a los estándares de seguridad, protección y calidad.

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