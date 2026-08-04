Venezuela busca reparar casi 4.000 viviendas dañadas en La Guaira por los terremotos

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Caracas, 4 ago (EFE).- El Gobierno de Venezuela trabaja en la reparación de casi 4.000 viviendas en La Guaira (norte), el estado más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, informó este martes el gobernador regional, Alejandro Terán.

"Estamos rehabilitando 3.938 viviendas en todo el estado que han sido calificadas, dentro de las inspecciones de habitabilidad, con el color amarillo (daños leves). No sufrieron daños estructurales, sino daños en la mampostería", declaró el gobernador al canal estatal Venezolana de Televisión.

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Además, Terán dijo que su gobernación atiende "a más de 12.000 familias" en 28 campamentos transitorios en La Guaira, habilitados para los miles de damnificados que dejó el terremoto.

Tras los sismos, el Gobierno instauró un sistema de marcaje por colores para las edificaciones: verde (seguros), amarillo (alerta y revisión), rojo (alto riesgo-zona prohibida).

Al menos 43.679 viviendas han sido evaluadas tras los terremotos, informó el lunes Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Asimismo, según estas cifras, de un total de 41.624 viviendas afectadas, hay 25.325 habitables (color verde), 9.866 restringidas (amarillo) y 6.433 en "alto riesgo" (rojo).

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país petrolero durante la próxima década. EFE

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