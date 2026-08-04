La Seguridad Social supera la barrera de los 22,5 millones de afiliados tras sumar 41.727 ocupados en julio

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La Seguridad Social rompió en julio la barrera de los 22,5 millones de ocupados tras ganar una media de 41.727 ocupados respecto al mes anterior (+0,19%), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este incremento sitúa el número de afiliados medios en 22.508.065 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 22,5 millones entre el 8 y el 30 de julio (excepto el día 10).

En el último año, de julio de 2025 a julio de 2026, la Seguridad Social ha ganado 642.562 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,9%, el tiempo de creación de empleo más alto desde abril de 2023.

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En términos desestacionalizados, el número de cotizantes registró una subida mensual de 79.567 afiliados (+0,36%), acumulando 66 meses consecutivos de crecimiento, lo que supone un nuevo máximo de 22.288.120 cotizantes.

"El mercado laboral crece a un ritmo excepcional en lo que llevamos de 2026", ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien destaca que este crecimiento se puede observar en términos interanuales pero también en los primeros siete meses del año, cuando se han contabilizado 663.652 afiliados a la Seguridad Social más".

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LAS ACTIVIDADES SANITARIAS LIDERAN EL AUMENTO

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 40.016 afiliados medios en julio (+0,21%), hasta los 18,96 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) perdió 103 afiliados, lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.472.357 tras alcanzar un máximo de 3.472.460 el mes anterior. En comparación con julio de 2025, hay 57.984 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,7%).

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Dentro del Régimen General, las actividades sanitarias y servicios sociales protagonizaron el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 57.446 nuevos ocupados (+2,84%), seguido del comercio, con 50.100 nuevos cotizantes (+1,95%), y de la hostelería, que sumó 23.999 afiliados medios (+1,4%).

Por contra, el fin del curso escolar llevó a la educación a perder 124.506 afiliados respecto al mes anterior (-9,45%).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario perdió 40.605 cotizantes respecto al mes anterior (-6,09%) y el del Hogar sumó 5.156 ocupados (+1,4%).

CRECE LA AFILIACIÓN DE LOS HOMBRES PERO BAJA EN LAS MUJERES

La afiliación media creció un 0,71% en julio para los hombres, que sumaron 84.163 afiliados en el mes, situándose el total de hombres ocupados en 11.930.025, nuevo máximo histórico.

Por contra, la afiliación media entre las mujeres bajó un 0,4%, perdiendo 42.437 ocupadas, por lo que el total de afiliadas fue de 10.578.040, el más bajo desde el pasado mes de abril, tras dos meses de máximos históricos.

La afiliación masculina se ha incrementado en 335.751 cotizantes en el último año y en 1,62 millones desde 2018, mientras que la femenina ha crecido 306.811 ocupadas desde julio de 2025 y en 1,84 millones desde 2018.

Las mujeres suponen actualmente el 47% del total de afiliados, más de un punto por encima del dato de 2018. Su presencia en el mercado laboral crece a un ritmo del 2,99% con respecto a julio de 2025, según el Departamento que dirige Elma Saiz.

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Al analizar la evolución del empleo en los últimos ocho años, se observa un mayor crecimiento del grupo de mayor edad, en el tramo de 55 años y más, así como en el de los más jóvenes. La ocupación de los mayores ha crecido un 51,7%, hasta un total de casi 5 millones; y la de los trabajadores de menos de 30 años, un 33,6% desde 2018 (hay 3,9 millones), lo que son 33,5 puntos porcentuales y 15,4 puntos porcentuales, respectivamente, por encima del conjunto, que se sitúa en el 18,2%.

LOS EXTRANJEROS MARCAN UN NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO CON 3,5 MILLONES

Por su parte, el número de cotizantes extranjeros creció en 66.046 con respecto al mes de junio, un 1,91% más, hasta alcanzar un máximo histórico de 3,51 millones. Son 420.875 cotizantes más que hace un año y representan el 15,6% del total de cotizantes.

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Saiz ha destacado que los afiliados extranjeros "continúan desempeñando un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral y en el sostenimiento del sistema de Seguridad Social".

Analizando el mercado laboral a 30 de julio, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 262.475. Ese mismo día, la cifra total de afiliados era de 22.502.259.

De estos 262.475 afiliados, el 81,5% (213.883) estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 12.675 (un 4,8%) eran trabajadores autónomos. Además, por sexo: el 60,3% eran hombres (158.171) y el 39,7%, mujeres (104.304).

LA TEMPORALIDAD, EN EL 13,4%

En cuanto a la calidad del empleo, desde julio de 2021 hay 4,8 millones más con contrato indefinido y 2,03 millones de afiliados menos con contrato temporal.

"Cada vez hay más empleos estables, con más derechos y mejores salarios", ha señalado el Ministerio, que destaca que el mayor incremento se ha producido entre los ocupados con contratos indefinidos con jornada a tiempo completo, con 327.471 más que hace un año; mientras que los afiliados con contratos a tiempo parcial aumentan en 70.087.

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El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 13,4%, frente al 29,4% que suponía en julio de 2021. "Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores de menos de 30 años, que tienen una tasa de temporalidad del 23,7%, cuando hace un lustro tenían una tasa del 54,8%", destaca Seguridad Social.

Los trabajadores de 30 años y menos han aumentado un 34,6% desde julio de 2021. Son 999.923 más y alcanzan un total de 3.893.353; lo que supera el ritmo de crecimiento medio, del 14,9%.

Por último, la relación entre cotizante y pensionista se sitúa en el 2,5, que es el nivel máximo desde 2011.

LA AFILIACIÓN BAJA EN SEIS CCAA

La afiliación media subió en julio en 11 comunidades autónomas respecto al mes anterior, especialmente en Cataluña (+16.529 ocupados), Baleares (+15.843) y Galicia (+12.916).

Por contra, bajó en seis comunidades autónomas: Andalucía (-6.948), Aragón (-1.263), Canarias (-3.293), Comunidad de Madrid (-25.808), País Vasco (-2.386) y La Rioja (-982).

Por otro lado, el Ministerio ha informado de que el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a cierre de julio aumentó hasta los 12.444, de los que 2.195 estaban en ERTE por fuerza mayor, 6.804 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) y 3.445 en el Mecanismo Red de Automoción.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de los afiliados a la Seguridad Social. Total de afiliados medios a la Seguridad Social en España

Url de inserción: https://www.epdata.es/evolucion-de-los-afiliados-a-la-seguridad-social-total-de-afiliados-medios-a-la-seguridad-social-en-espana/b967e0d4-100a-4ff7-866c-f9435a1e9e49

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