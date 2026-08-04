Una discusión entre dos varones se salda con los dos heridos por arma blanca en Villarejo de Fuentes (Cuenca)

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CUENCA, 4 (EUROPA PRESS

Dos varones de 56 y 63 años de edad han resultado heridos por arma blanca tras una pelea, que ha tenido lugar en el interior de una vivienda de la localidad conquense de Villarejo de Fuentes.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar a las 23.00 horas en una vivienda situada en la calle Cuesta Gallego de la referida localidad.

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Ambos fueron trasladados al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. El de 63 años en una UVI, y el de 56 en una ambulancia de soporte vital. En el operativo movilizado por el 112 también participaron efectivos de la Guardia Civil y un médico de urgencias.