República Dominicana recibió 7,7 millones de visitantes hasta julio, un 7 % más interanual

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Santo Domingo, 4 ago (EFE).- La República Dominicana recibió 7.700.118 visitantes entre enero y julio de este año, un 7 % más que en el mismo período de 2025, informó este martes el ministro de Turismo, David Collado, quien destacó que se trata de la mayor cifra registrada para los primeros siete meses de un año.

Del total de visitantes, 5.885.259 llegaron por vía aérea y 1.814.859 fueron cruceristas, según los datos presentados por Collado durante un acto con representantes del sector turístico en Santo Domingo.

Solo en julio ingresaron al país 1.083.448 visitantes, de los cuales 921.718 fueron turistas por vía aérea y 161.730 cruceristas.

La llegada de turistas por avión aumentó un 6,7 % respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con las cifras oficiales.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor, con el 48 % de los turistas recibidos en julio, seguido por Canadá (7 %), Argentina y Colombia (6 % cada uno), Puerto Rico (5 %), México y Reino Unido (3 % cada uno) y España (2 %).

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El ministro informó además que la ocupación hotelera alcanzó el 76 % en julio y que el nivel de satisfacción de los visitantes fue de 4,4 sobre una escala de cinco puntos. EFE