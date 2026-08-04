Rappel, conciliador ante las diferencias entre las hermanas Campos: "Se van a querer toda la vida"

Guardar

El enfrentamiento familiar que en los últimos tiempos ha marcado la actualidad de las Campos continúa generando reacciones entre las personas que han formado parte de su entorno más cercano. Mientras Carmen Borrego y Terelu Campos afrontan sus diferencias y los últimos acontecimientos que han puesto el foco sobre su relación, uno de los grandes amigos de la familia ha querido mantenerse al margen y reivindicar el cariño que siente por ambas.

Rappel, que mantiene un vínculo muy especial con el clan desde hace décadas, ha recordado la estrecha amistad que le unió a María Teresa Campos, a quien considera una figura fundamental en su vida profesional y personal. "Qué hagan lo que quieran. Mira, yo las quiero mucho porque a su madre yo la adoraba. Yo empecé con la madre en televisión. Ha sido con la madre una amistad de toda una vida", aseguraba.

PUBLICIDAD

El vidente dejaba claro que no quiere posicionarse en las diferencias entre las hermanas y defendía que, pese a los desencuentros, el cariño entre ellas sigue estando presente: "A ellas las quiero mucho, a las dos. Entonces, las pequeñas cosas que tengan entre ellas, es que me da igual. Yo sé que se quieren mucho. Se quieren mucho".

Además, Rappel quitaba importancia a las discusiones familiares y recordaba que los conflictos forman parte de cualquier relación: "Aunque discuten en un momento dado, ¿qué familia no discute? Se quieren, se van a querer toda la vida". Por ello, prefería no entrar en detalles sobre la situación actual: "Ante todo son mis amigas. Así que no hablo".

PUBLICIDAD

El recuerdo de María Teresa Campos sigue muy presente en sus palabras, destacando la admiración que siempre sintió por ella: "Para mí doña Teresa Campos ha sido un ejemplo de señorío, de clase, de profesional". Y defendía también a sus hijas, a quienes definía como "maravillosas, divinas, divertidas", dejando claro que no permitirá críticas hacia ellas en su presencia: "No quiero que delante de mí nadie hable mal".

Por otro lado, también se ha pronunciado sobre las imágenes del estado actual de Cantora, la finca de Isabel Pantoja que en los últimos meses ha vuelto a estar en el centro de la actualidad por su deterioro. El vidente reconocía que le ha producido tristeza ver el estado en el que se encuentra el lugar: "Me da una pena pensar en eso, una pena verlo todo tan abandonado, todo tan destrozado".

PUBLICIDAD

Aun así, quiso recordar la importancia que tuvo la finca en su día y la figura de quien la creó: "Me acuerdo del dueño de Cantora, del que lo creó. Desde el cielo estará un poco triste de que no está tan bonito como a él le gustaba". Una reflexión con la que Rappel quiso poner en valor el legado y los recuerdos ligados a un lugar tan emblemático.