Petro reitera su postura sobre las presidenciales: "¿Cómo un demócrata puede aceptar un fraude electoral?"

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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido en sus denuncias de fraude electoral en los comicios presidenciales que convirtieron al ultraderechista Abelardo de la Espriella en su sucesor al frente de la Casa de Nariño, pese a que este último ha anunciado su intención de cambiar la sede presidencial convirtiendo la actual en un museo abierto al público.

"Me exigen que me porte bien, pero ¿cómo un demócrata puede aceptar un fraude electoral? Ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo", ha defendido Petro en declaraciones a los medios aseverando que su "compromiso" es "con el pueblo" y "con el país".

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Al calor de dicho argumento, recalcando que "no existe" tal "votación victoriosa" para Abelardo de la Espriella, el líder latinoamericano ha hecho hincapié en que el país asistirá el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali a la toma de posesión de un "presidente ilegítimo" porque, ha reivindicado, "el que ganó se llama Iván Cepeda".

"Extranjeros hicieron con dinero extranjero el fraude electoral que impone un presidente que no ganó las elecciones. Adiós soberanía nacional. ¿Y para qué sirve una nación sin soberanía nacional? No es república, no es soberana. Toda la Constitución de Colombia se derrumba y somos colonia, entonces, a partir de las 15.00 horas (hora local) del día viernes, colonia", ha alertado quien el pasado 21 de julio presentó una demanda para anular los comicios presidenciales alegando una supuesta "manipulación algorítmica" del voto.

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NUEVAS PRUEBAS SOBRE EL SUPUESTO FRAUDE

Este mismo lunes, el mandatario ha presentado un conjunto de evidencias que, según él, prueban la existencia del fraude fiscal que en diversas ocasiones ha denunciado con relación a los comicios presidenciales del presente año 2026. Todo ello, ha explicado, fruto del trabajo de organizaciones ciudadanas, expertos en programación, estadística y derecho.

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"Este conjunto de evidencias hay que tomarlas así, en conjunto, para encontrar que, efectivamente, lo que hubo fue un fraude electoral algorítmico, sistemático, y sobre un volumen de votos enorme, y en favor de Abelardo de la Espriella, sin que mediara la decisión popular", ha afirmado.

Durante su intervención, Petro ha cuestionado el papel de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral, asegurando que la misma viene incumpliendo un fallo del Consejo de Estado de 2018 que, según ha explicado, ordenaba el cambio del software electoral para que fuera propiedad del Estado y no pudiera ser modificado desde el interior o el exterior.

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Al mismo tiempo, ha afeado la eliminación del denominado "candado hash" en las actas oficiales de los votos de cada mesa, conocidas como E-14. Este mecanismo, ha apuntado, garantizaba que los documentos en formato PDF no pudieran ser modificados.

Citando la referida investigación, el inquilino saliente de la Casa de Nariño ha indicado que de acuerdo con el trabajo llevado a cabo por los llamados "testigos digitales" y el "Frente Digital" han sido identificados 1.350 puestos de votación con patrones estadísticos que no corresponden a un comportamiento aleatorio de la votación. Estas anomalías, ha enfatizado, habrían afectado a alrededor de siete millones de votos por cuenta de un presunto software empleado en aras de alterar los resultados electorales.

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HACIA EL ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR

Por otra parte, el mandatario ha manifestado que se comprometió a "no llevar a Colombia hacia las armas y la violencia", tras lo cual ha sostenido que ahora "está clarito lo que puede ser una guerra civil" en el país. "Tenemos información de decenas de toneladas de explosivos en Cali, Valle del Cauca y otros lugares. Estamos tratando de cogerla porque si llega hasta allá, lo que tenemos es terrorismo", ha advertido.

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Ello, ha considerado Petro, "se compagina con una lógica" que, a su juicio, tiene que ver con "decretar el estado de conmoción interior para, por decretos leyes, acabar con las reformas sociales" que, ha aseverado, "con tanto esfuerzo" han sido impulsadas durante su mandato.

Pese a que a finales del pasado mes de junio el mandatario saliente aseguró que su Gobierno estaba listo para iniciar un proceso de transición "ordenado y transparente" y "no ser un obstáculo" para el recientemente electo, Petro no ha cejado en poner de manifiesto en reiteradas ocasiones sus dudas sobre los resultados de estos comicios que desembocarán en la toma de posesión presidencial del nuevo jefe del Estado colombiano.

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