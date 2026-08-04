La brasileña De Souza elogia el fútbol mexicano femenino, en el cual confía sobresalir

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Pachuca (México), 3 ago (EFE).- La delantera brasileña Eudimilla De Souza elogió este lunes el crecimiento del fútbol de mujeres en México y confió en que su llegada a las Tuzas de Pachuca sirva para ayudar al equipo en el torneo Apertura y superarse ella como profesional.

"La de México es una liga que está creciendo mucho; para mí era importante venir a un club que piensa en grande. Pachuca tiene un objetivo importante, llegar a la fase final con expectativas por ser campeón. Estoy feliz de poder aportar en beneficio del equipo", dijo en su presentación.

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Nacida el 6 de mayo de 2001 en Santa Luiza (Maranhao), De Souza es una veloz atacante que maneja los dos perfiles y acompañará en el ataque a la mexicana Charlyn Corral, premio Pichichi en España en 2018, quien acaba de recibir el Balón de Oro como mejor goleadora de la pasada temporada.

Pachuca perdió en su debut en el Apertura 1-0 ante FC Juárez, un sorpresivo resultado en un partido en el que las Tuzas carecieron de una buena ofensiva.

La sudamericana agradeció que se hubieran fijado en ella y aseguró estar mentalizada para entregarse y dar lo mejor.

"Me considero disciplinada; creo que mis cualidades pueden sumar al grupo, aumentar el rendimiento de todas las compañeras; voy a aprender mucho de ellas también. Lo importantes es que mis características puedan ayudar al sistema de juego del entrenador", agregó.

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Pachuca es uno de los equipos más competitivos de la liga femenina de México, campeón del torneo Clausura 2025, que ahora sale como candidato a disputar el liderato del grupo B contra América y Guadalajara, dos de los otros cuadros principales del campeonato, que ganaron en su debut en el Apertura.

Las Tuzas visitarán el próximo viernes al Atlas, en la segunda jornada del Clausura, obligadas a ganar para no rezagarse en la tabla de posiciones.

En el equipo, Eudimilla coincidirá con su compatriota Aline Gomes, con quien coincidió en el equipo Ferroviaria con el que levantaron el título del campeonato Paulista del 2023.

"Aline y yo estamos felices de volver a jugar juntas; feliz de poder compartir esta nueva experiencia con ella y ojalá podamos continuar con una historia victoriosa juntas en las competiciones, y podemos aportar juntas al club", señaló De Souza. EFE

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