Petro dice que su sucesor fue elegido con un sistema que no garantizó seguridad de votos

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Bogotá, 3 ago (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que su sucesor, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo viernes, fue elegido con un sistema electoral que supuestamente no garantizó la seguridad de los votos.

"Yo fui elegido (en 2022) en un sistema electoral que garantizaba el candado de seguridad que se coloca para que no sean modificables los documentos que se suben, pues al quitarle eso después de las elecciones mías (las que ganó) cambia completamente todo, porque esos PDF se convierten en modificables", expresó Petro en una declaración a la prensa.

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El mandatario saliente, que no reconoce la victoria de De la Espriella pero que dejará el poder el viernes, acusó a la Registraduría Nacional del Estado Civil (autoridad electoral) de eliminar el 'candado hash', el código criptográfico que garantiza la integridad de los formularios E-14, el acta de escrutinio de los jurados electorales.

La Registraduría, por su parte, afirmó tras las elecciones del 22 de junio que "no fue suprimido el 'candado hash' de la plataforma de consulta de los formularios E-14" y manifestó que las medidas implementadas para los comicios tenían "como único propósito garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de la información electoral para toda la ciudadanía colombiana".

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Petro, sin embargo, insistió hoy en que, según una auditoría independiente a la que dio voz en una conferencia de prensa, "hubo un fraude electoral algorítmico, sistemático y sobre todo un volumen de votos enorme a favor de Abelardo", que venció en la segunda vuelta de las elecciones al senador Iván Cepeda, que era el candidato del mandatario y de su partido, el Pacto Histórico.

"Los cambios se producen después de mi elección a la Presidencia de la República y cubren los resultados de las elecciones locales (...) y obviamente de las dos vueltas presidenciales, en donde se cambió completamente la concepción de la transparencia electoral y se produjo, como dijo un abogado, el derrumbe de casi media Constitución", insistió Petro.

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Petro insistió en que el viernes se llevará a cabo en Cali, principal ciudad del suroeste de Colombia, "la posesión de un presidente ilegítimo, porque el que ganó fue Iván Cepeda".

El mandatario señaló además que hay un problema político mayúsculo porque el fraude electoral supuestamente fue fraguado con "dinero extranjero", como lo ha denunciado varias veces, sin aportar pruebas.

De la Espriella fue declarado vencedor de la segunda vuelta presidencial por un margen de 251.854 votos sobre Cepeda, según el escrutinio definitivo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los resultados fueron avalados por las autoridades electorales y por las misiones internacionales de observación, que no reportaron irregularidades sistemáticas que comprometieran el resultado de la elección.

Pese a lo que denuncia, Petro manifestó que lo que ha "pedido es paz, mucha sabiduría pero contundencia, porque eso implica que la Constitución debe prevalecer" ante el reto que supone el supuesto fraude electoral.

El presidente saliente, que tiene una frenética actividad en X a cuatro días de dejar el poder, ha manifestado que la movilización social debe convertirse en el principal mecanismo de oposición al nuevo Gobierno y ha animado a sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas y populares a defender en las calles de forma pacífica las reformas sociales aprobadas por el Congreso durante su mandato. EFE

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(foto)(video)