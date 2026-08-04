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Condenan a tres años de cárcel en Ecuador a alcalde de Guayaquil

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Guayaquil (Ecuador), 3 ago (EFE).- Un tribunal de Ecuador condenó este lunes a tres años de prisión al ya encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente, Daniel Noboa, por la manipulación y retiro de un grillete electrónico que se le había puesto el año pasado, en el marco de otro proceso judicial.

Los jueces aceptaron el pedido de la Fiscalía, que horas antes había solicitado que se le imponga la pena máxima del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que se sanciona con penas de cárcel de entre uno y tres años.

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Esta es la primera condena que recibe el alcalde de la ciudad más poblada de Ecuador, quien está recluido también por otros dos casos en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa para recluir a líderes criminales y que está inspirada en el modelo carcelario implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. EFE

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