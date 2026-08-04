Paulino guía a Rep. Dominicana a nuevo récord en Juegos Centroamericanos y del Caribe

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Santo Domingo, 3 ago (EFE).- La campeona olímpica de los 400 metros Marileidy Paulino encabezó el equipo de República Dominicana que estableció este lunes un nuevo récord en el 4x400 mixto en Juegos Centroamericanos y del Caribe al parar el crono en 03:10.57.

Paulino, quien también se hizo con el Mundial de atletismo de Budapest (2023), tomó el listón en segundo lugar para los últimos 400 metros y desplazó con rapidez a la cubana Camila Rodríguez, para dominar con solvencia el final de la prueba.

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La atleta fue ovacionada por miles de personas apenas apareció en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el otro gran referente del atletismo dominicano.

Los cubanos se quedaron rezagados ante Puerto Rico, que terminó en segundo lugar con 03:11.88. Cuba hizo el recorrido en 03:13.32.

El récord anterior de los Juegos fue establecido en la cita de San Salvador en 2023.

La carrera comenzó a ser dominada por Cuba, ante un lento comienzo del dominicano Erick Sánchez, quien entregó el testigo a la medallista olímpica Anabel Medina en la sexta posición y esta avanzó cuatro lugares, para entregar el relevo a Christopher Melenciano, quien mantuvo el segundo lugar antes de entregar a Paulino.

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La velocista dominicana dio así el primero de los tres triunfos que se esperan de ella, pues correrá en su especialidad de 400 metros y en el relevo 4x400 femenino.

La cuarteta puertorriqueña la integraron José Figueroa, Andrea Rivera, Jarell Cruz y Scott Gabriella.

Cuba conquistó el bronce con Yohendris Bientz, Roxana Gómez, Yoandys Lescay y Camila Rodríguez.

Colombia (03:16.60), México (03:16.71) y Jamaica, con 03:23.66, ocuparon los puestos cuarto, quinto y sexto. No hubo más países en la pista.EFE

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