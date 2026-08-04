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Paz cambia al ministro de la Presidencia y lo propone como embajador de Bolivia ante OEA

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La Paz, 3 ago (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, tomó juramento este lunes a un nuevo ministro de la Presidencia en reemplazo del economista José Luis Lupo, a quien propuso como nuevo embajador de su país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

En un acto en la casa de Gobierno en La Paz, el mandatario hizo el anuncio sobre la designación de Lupo, que debe ser aprobada por el Senado, luego de posesionar como nuevo ministro de la Presidencia a Fernando Aramayo, quien hasta ahora fue el canciller de Bolivia.

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Paz también tomó juramento como nuevo ministro de Relaciones Exteriores al abogado Héctor Huanca, que hasta este lunes fue el viceministro de Gestión Consular e Institucional. EFE

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