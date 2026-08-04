La fotoperiodista Eva Máñez recuperará la huella del exilio republicano valenciano en México

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La Diputació de València impulsa un nuevo proyecto para investigar, documentar y divulgar la huella de los valencianos y valencianas que se exiliaron en México como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura franquista. La iniciativa 'El exilio republicano valenciano en CDMX' será desarrollada por la fotoperiodista Eva Máñez y permitirá recuperar testimonios de descendientes de aquellos exiliados, fotografías y documentación histórica, además de identificar los lugares de Ciudad de México relacionados con sus vidas.

El resultado se plasmará posteriormente en una publicación y una exposición en València. El trabajo incluirá fotografías y entrevistas a hijos, nietos y otros descendientes de exiliados, con el objetivo de reconstruir sus historias familiares y conocer cómo se ha transmitido su memoria entre generaciones. Incorporará documentos de archivo y la aportación de especialistas para contextualizar la presencia valenciana en México, avanza la corporación provincial.

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Este proyecto coincidirá con la participación de la vicepresidenta y diputada de Memoria Democrática, Natàlia Enguix, del 1 al 3 de septiembre, en las jornadas internacionales 'Cuando el mundo expulsa: el exilio republicano, la memoria democrática y las movilidades forzadas contemporáneas', organizadas por la Universidad Iberoamericana y El Colegio de México, que han invitado a la Diputació a participar en el encuentro.

Enguix intervendrá en la apertura institucional, participará en una mesa dedicada a educación, exilio y memoria y estará presente en la clausura de unas jornadas que reunirán a investigadores y representantes de instituciones españolas y mexicanas. "La memoria democrática valenciana no termina en nuestras fronteras. Muchos valencianos y valencianas tuvieron que abandonar su tierra y encontraron en México un país donde reconstruir sus vidas. Desde la Diputació queremos recuperar también esa parte de nuestra historia, conocer sus nombres, sus experiencias y la huella que dejaron, y conseguir que ese patrimonio de memoria regrese a València y pueda ser conocido por las nuevas generaciones", manifiesta.

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El Colegio de México también acogerá los proyectos expositivos 'Les Roses de Paterna' y 'Les Guardianes de la Memoria', vinculados al trabajo de Eva Máñez y centrados en las mujeres represaliadas y en aquellas esposas, hijas y nietas que mantuvieron viva durante décadas la memoria de las víctimas.

El nuevo proyecto amplía esa mirada para abordar otra de las grandes consecuencias de la guerra y la dictadura: el exilio. "Aprovecharé mi estancia en México para investigar la huella de los valencianos que se exiliaron y llegaron allí tras la Guerra Civil y durante la dictadura franquista. Buscaré testimonios y también esos lugares en los que todavía puede sentirse la memoria y la impronta de aquellos valencianos", explica la fotoperiodista.

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MAPA DE LA MEMORIA VALENCIANA EN MÉXICO

Uno de los elementos centrales será la elaboración de un mapa visual del exilio valenciano en Ciudad de México, que localizará viviendas, lugares de trabajo, escuelas, cafés y espacios culturales, científicos o editoriales vinculados a la vida de los exiliados.

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"Este proyecto nos permitirá pasar de los grandes datos del exilio a las historias personales, a las familias y a los lugares en los que aquellas personas vivieron y trabajaron. La colaboración con instituciones mexicanas y con la Universitat de València nos ofrece una oportunidad para documentar y divulgar una parte de nuestro pasado que todavía necesita ser investigada", añade Enguix.

El proyecto contará con supervisión científica y con la colaboración de instituciones valencianas y mexicanas vinculadas al estudio del exilio republicano. La Diputació, a través de la delegación de Memoria Democrática, dará continuidad al trabajo mediante la edición de una publicación y su posterior traslado a una exposición en València, acercando así los resultados de la investigación a la ciudadanía.

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