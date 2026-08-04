Jordania acoge este miércoles a ministros de Exteriores árabes para tratar la situación actual en Jerusalén

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El Gobierno de Jordania acogerá el miércoles una reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores de los Estados árabes que forman parte del Comité Ministerial Árabe-Islámico para tratar la situación actual de los lugares sagrados en Jerusalén, la violencia en Cisjordania o los esfuerzos internacionales para implementar una solución de dos Estados.

La reunión, según ha informado el Ministerio de Exteriores jordano, permitirá a los Estados debatir la situación actual de Jerusalén y los lugares santos "con el fin de cristalizar una posición común para enfrentar las acciones israelíes ilegales" que atentan contra la identidad de estos lugares.

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Algunos de los que han confirmado públicamente su presencia son el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan o el titular de Exteriores paquistaní, Mohamad Ishaq Dar. Está previsto que acudan representantes de Egipto, Arabia Saudí, Indonesia, Qatar, Bahréin, Irak, Marruecos, Túnez, Argelia, Somalia y Malasia, así como del secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmy.

Israel se hizo con el control de la Explanada de las Mezquitas y el resto de la Ciudad Vieja de Jerusalén durante la Guerra de los Seis Días (1967). Sin embargo, permitió que Jordania siguiera manteniendo la autoridad religiosa en el lugar y, según el acuerdo de paz, reconoció el "papel especial" de Jordania sobre "los lugares santos musulmanes en Jerusalén".

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Las autoridades israelíes consideran Jerusalén como su capital "indivisible", si bien el estatus de la ciudad está pendiente de un acuerdo de paz con las autoridades palestinas, que reclaman Jerusalén Este como capital de un Estado en las fronteras de 1967 en el marco de una solución de dos estados respaldada por la comunidad internacional, que apela a que no se realicen cambios al 'statu quo'.