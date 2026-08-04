Juan Diego Flórez, retratado en el español Festival de Santander desde la mirada de EFE

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Santander (España), 4 ago (EFE).- El Festival Internacional de Santander (FIS), en la ciudad norteña española, recorre sus 75 años de historia a través de 25 fotografías de EFE que, entre otras estrellas, retratan al tenor peruano Juan Diego Flórez.

Entre las instantáneas, expuestas desde este martes en el Palacio de Festivales de Cantabria, aparecen imágenes irrepetibles de los míticos bailarines Rudolf Nureyeb y Joan Fontaine actuando juntos, estrellas cinematográficas como Liza Minelli, John Malkovich y Nuria Espert; los directores de orquesta Zubin Mehta, sir Colin Davis y Daniel Barenboim; Flórez o la soprano Barbara Hendricks, entre otros.

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La exposición, titulada 'La memoria capturada', podrá visitarse hasta el 31 de agosto y fue inaugurada por el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver; el director del FIS, Cosme Marina; el consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria (la región donde se encuentra Santander), Luis Martínez Abad, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Las imágenes de los fotógrafos Pablo Hojas, Andrés Fernández, Samot, Esteban Cobo, Alberto Aja y Pedro Puente Hoyos proponen al espectador un viaje por las 75 ediciones del festival, desde la nostalgia de las noches legendarias bajo el cielo de la Plaza Porticada de Santander, donde estuvo 40 años, a las últimas décadas de grandes espectáculos en el Palacio de Festivales.

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El recorrido empieza en 1951 con una imagen del director de teatro español José Tamayo saludando al público después de una representación de 'Julio César' y acaba en 2024, con una fotografía de la soprano rusa Sofía Garifullina.

Las imágenes fueron seleccionadas de entre los más de 12 millones de fotografías que atesora el archivo gráfico de EFE, afirmó Oliver.

En sus 75 años, señaló, el festival tuvo "distintos escenarios, distintos lugares y públicos que a lo largo de los años se han ido transformando, pero entre todos han configurado una memoria propia, una memoria de todos", lo que celebra esta exposición.

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Según el director del FIS, las imágenes del archivo de EFE "captan muy bien la personalidad del festival, muy polifacética", y que fue evolucionando a lo largo del tiempo.

"Para cualquier melómano es una sucesión de tantas cosas, de tantas imágenes, de tantos artistas que han configurado la historia de la interpretación de la música y la danza a lo largo de las últimas décadas del siglo XX y del siglo XXI que resulta asombroso", dijo.

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Para el consejero de Cultura cántabro, es un viaje en el tiempo que permite recordar algunas de las actuaciones más memorables de un festival que es referencia internacional. EFE

(foto)(audio)(vídeo)