Exgobernador paraguayo condenado por corrupción tras pandemia se entrega a la Justicia

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Asunción, 4 ago (EFE).- El exgobernador paraguayo Hugo Javier González, sentenciado a 10 años de cárcel por el desvío de fondos destinados a reactivar la economía tras la pandemia por el covid-19, se entregó este martes a la Justicia para cumplir su pena, informó la Policía Nacional.

González, un antiguo locutor y presentador de TV, llegó solo a la comisaría la mañana de este martes y argumentó que se ponía a disposición de la Justicia porque "no tiene nada que ocultar" y estaba en conocimiento de una orden de captura en su contra, explicó a periodistas el jefe del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, Ramón Cañete.

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El ahora exfuncionario estuvo al frente del departamento Central, el más poblado de Paraguay, entre 2018 y 2022, cuando fue destituido por la Junta Departamental -el órgano legislativo de la región- después de que fuera imputado por el caso conocido en el país como "fondos covid-19".

De acuerdo con la investigación, González fue responsable de desviar unos 5.105 millones de guaraníes -más de 856.000 dólares a la tasa de cambio actual del Banco Central de Paraguay- que estaban destinados a la recuperación de la economía, hechos que cometió entre 2020 y 2021.

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Los hallazgos revelaron que el exgobernador entregó millonarios fondos a una ONG para la supuesta ejecución de obras que resultaron ser "fantasmas" y justificó los gastos con facturas falsas y clonadas.

González gozaba de libertad ambulatoria desde el 16 de julio de 2025 mientras la sentencia quedaba firme, lo que ocurrió el pasado 31 de julio, según reportes de la prensa local.

Esta misma jornada, el ministro de Justicia de Paraguay, Rodrigo Nicora, dijo en una entrevista con la radio ABC Cardinal, y leyendo el oficio de la orden de aprehensión, que el exgobernador será recluido en la penitenciaría "que tenga espacio e infraestructura para albergar al mismo".

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Además de esta causa, González es investigado por otra conocida como "obras fantasma", en la que se le acusa de haber causado un daño patrimonial a la Gobernación por 18.380 millones de guaraníes -3.083.044 de dólares a la tasa de cambio de hoy del BCP- con la transferencia de fondos, entre marzo de 2019 y diciembre de 2020, para la ejecución de 51 proyectos que no se ejecutaron en su totalidad. EFE