España llega a 22,5 millones de ocupados en julio tras regularización de extranjeros

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Madrid, 4 ago (EFE).- España llegó al récord de 22,5 millones de ocupados en el mes de julio, 41.727 más que en junio, impulsada por el empleo extranjero tras la regularización extraordinaria llevada a cabo por el Gobierno, circunstancia que a su vez contribuyó a elevar el desempleo registrado en ese mes.

Según informó este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el empleo extranjero aumentó en julio en 66.046 personas, hasta un total de 3,5 millones de ocupados, el 15,6 % del total.

El 30 de julio había 262.475 afiliados extranjeros a la Seguridad Social procedentes de esa regularización, cuyo proceso culminó el pasado 30 de junio.

De ellos, el 60,3 % eran hombres (158.171) y el 39,7 %, mujeres (104.304).

Precisamente el acceso de los trabajadores extranjeros regularizados a los servicios de empleo es unos de los factores que contribuyó a incrementar el desempleo registrado en julio, cuando se situó en 2.311.499 personas, 19.517 más que en junio, pero aun así la cifra más baja para un mes de julio desde 2007.

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En julio también aumentó el desempleo en el sector servicios (en 8.221 personas), construcción (2.433 personas), industria (473 personas) y agricultura (122 personas).

Según señala la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la afiliación a la Seguridad Social se incrementó en 642.562 personas en los últimos doce meses.

Los extranjeros juegan "un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral", añade la ministra, con 420.875 afiliados más que hace un año.

En julio había afiliadas 10,6 millones de mujeres, 42.437 menos que en junio, y 11,9 millones de hombres, 84.163 más.

Respecto al desempleo, el femenino aumentó en julio en 7.707 mujeres, hasta 1.396.016; y el de los hombres en 11.810, hasta los 915.483, mientras que el desempleo de los jóvenes menores de 25 años bajó en 238 personas, hasta 159.562.

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En julio, se registraron 1.587.141 contratos de los que 617.211 fueron indefinidos, lo que supone el 38,9 % del total. EFE