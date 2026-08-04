Al menos cinco muertos por un nuevo ataque de Ucrania contra las instalaciones del 'Amazon ruso' en Moscú

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Las autoridades rusas han denunciado este martes la muerte de cinco personas, además de una decena de heridos, como consecuencia de los nuevos ataques con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre las instalaciones que el gigante del comercio por internet Wildberries, dispone en la capital, Moscú.

"Lamentablemente, hay víctimas mortales y heridos. Según la información preliminar, cinco personas fallecieron", ha informado el gobernador de Moscú, Andrei Vorobiov, en sus redes sociales, donde ha detallado que los principales daños se han registrado en el municipio de Chejov, en el sur de la capital rusa.

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"En la zona industrial de Novosiolki, varios incendios fueron provocados por el impacto de un dron. El mayor se produjo en un almacén, donde el fuego ya ha sido extinguido. Una subestación eléctrica y un edificio administrativo también resultaron dañados", ha hecho saber Vorobiov.

Si bien el gobernador lo ha precisado, en esta zona industrial de Novosiolki, situada en el ya mencionado municipio de Chejov, se encuentra el centro logístico de varias empresas destacadas, entre ellas la de Wildberries, a la que se conoce como el 'Amazon ruso'.

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Ucrania ha fijado como objetivo en las últimas semanas las instalaciones de este gigante ruso del comercio a través de internet, con una quincena de ataques sobre las instalaciones que tienen repartidas por once regiones del país.

Esta intensa campaña de ataques forma parte de los intentos de Ucrania de golpear la economía del país y desmoralizar a su población, que también viene sufriendo desde hace poco ciertos problemas de desabastecimiento en gasolineras debido a los bombardeos sobre refinerías y estaciones petrolíferas.

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