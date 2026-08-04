El Rey Felipe preside el homenaje a 'Noluco' Doreste y Javier Vallejo en la Copa del Rey Mapfre

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La Copa del Rey Mapfre ha vivido este martes un inicio de competición marcado por el emotivo homenaje presidido por el Rey Felipe a los regatistas Manuel 'Noluco' Doreste y Javier Vallejo, fallecidos recientemente.

El monarca, patrón del Hispania, ha llegado al Real Club Náutico de Palma a las 10.30 horas, donde ha sido recibido por el presidente del club mallorquín, Rafael Gil. A continuación se han dirigido a la terraza principal donde se ha llevado a cabo el homenaje a dos figuras de referencia en la vela española: el canario 'Noluco' Doreste y el andaluz Javier Vallejo.

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Don Felipe ha vivido el homenaje junto al resto de público asistente, que ha querido acompañar el recuerdo de ambos regatistas. Así, el acto ha reunido a regatistas, familiares y compañeros y medallistas olímpicos como Theresa Zabell, Luis Doreste -hermano de 'Noluco'- y Domingo Manrique, que han recordado a ambos a través de un emotivo vídeo. Un cálido y prolongado aplauso puso fin al homenaje.

Javier Vallejo formó parte del equipo olímpico español de vela en los Juegos de Barcelona 1992, donde don Felipe fue el abanderado español. Posteriormente, integró el equipo español de la America's Cup.

Por su parte, 'Noluco' Doreste acumuló una trayectoria repleta de títulos mundiales tanto en vela ligera como en crucero y representó a España en los Juegos Olímpicos de Sídney en el año 2000 junto a Domingo Manrique y Juan Luis Wood. Compaginó su carrera deportiva con su labor profesional como médico anestesista.

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