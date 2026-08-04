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El beneficio de la siderúrgica brasileña Gerdau se dispara un 52,8 % en el primer semestre

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São Paulo, 4 ago (EFE).- La siderúrgica brasileña Gerdau, mayor productor de aceros largos de América, informó este martes que obtuvo un beneficio neto ajustado de 2.479 millones de reales (unos 481 millones de dólares o 418 millones de euros) en el primer semestre del año, con un aumento del 52,8 % en relación con el mismo periodo de 2025.

Los resultados fueron especialmente positivos en el segundo trimestre, período que tuvo una mejoría del 69,7 % con respecto al mismo lapso del año pasado, que le permitieron llegar a unos beneficios de 1.466 millones de reales (cerca de 285 millones de dólares), según el balance de resultados.

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La empresa atribuyó el resultado principalmente a sus ventas en Norteamérica, su principal mercado, por el aumento de la demanda de acero como resultado de las inversiones en sectores como las energías renovables, los centros de datos y la industria manufacturera.

En Brasil y otros países de Suramérica, los beneficios aumentaron principalmente por la diversificación en las ventas.

En Perú, la actividad se mantuvo gracias a la resistencia de la demanda y de los precios, especialmente en el sector de la construcción civil.

En Argentina y Uruguay, los volúmenes de ventas registraron una recuperación gradual a lo largo del trimestre, aunque la demanda continúa siendo "débil" y el mercado refleja "unas condiciones competitivas", según el comunicado.

Las ventas de Gerdau totalizaron 5,7 millones de toneladas en el primer semestre de 2026, un volumen un 0,7 % mayor frente a las del mismo período de 2025.

El Ebitda ajustado (resultado bruto de explotación) se situó en los 6.388 millones de reales (unos 1.241 millones de dólares), un crecimiento del 28,7 % respecto al mismo período del año pasado.EFE

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