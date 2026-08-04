EEUU ve posible un acuerdo con Irán "hoy o mañana" para reabrir el estrecho de Ormuz

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha expresado su confianza en que sea posible alcanzar un acuerdo con Irán "hoy o mañana" que permita abrir el estrecho de Ormuz al tránsito de buques comerciales.

"Estamos en conversaciones con Irán", ha indicado el funcionario estadounidense en declaraciones a la cadena CNBC, recogidas por Europa Press. "Existe la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho y avanzar hacia una postura más normalizada en este conflicto", ha añadido.

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En este sentido, el responsable de la Hacienda de EEUU ha apuntado que, en tal caso, se restablecería la "libertad de movimiento", lo que excluiría la posibilidad de que Teherán cobre peaje alguno a los barcos que atraviesen el paso marítimo.

Bessent ha señalado que, si bien la situación sigue siendo algo tensa, se han visto bastantes barcos saliendo incluso ahora, por lo que confía en que, una vez que se reabra el estrecho, "habrá cientos, si no miles, de barcos esperando para salir".

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"Espero que los precios de la energía se estabilicen, lo cual será beneficioso para todo el mundo", ha afirmado Bessent, recordando que no se trata solo de energía, sino también de fertilizantes, productos refinados y diversos gases industriales, por lo que ha aventurado que podría producirse un gran repunte en el comercio a medida que bajen esos precios.