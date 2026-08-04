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Caprabo recoge donaciones para apoyar a menores vulnerables en la frontera norte de México

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Caprabo ha lanzado este agosto una campaña de microdonaciones para apoyar a un proyecto enfocado en dar asistencia a menores vulnerables que han cruzado la frontera entre México y Estados Unidos.

La iniciativa, llamada 'Infantesa a la frontera: refugi, educació i futur' e impulsada por Camins Fundació Social Escola Pia, busca acoger a niños y adolescentes que no pueden vivir con sus familias tras cruzar la frontera que separa a ambos países, ha informado este martes la cadena en un comunicado.

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El proyecto, que ofrece una "atención residencial integral" a los menores, se articula a través de 7 programas interconectados adaptados a cada caso, que "abordan todas las dimensiones de su desarrollo".

"Más de 111.600 menores no acompañados cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos durante el último año, exponiéndose a altos riesgos como el trabajo infantil, la explotación, el abandono o la violencia", ha destacado Caprabo apoyándose en datos de Unicef.

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Los clientes de Caprabo pueden hacer microdonaciones voluntarias y confidenciales en el momento del pago de la compra con tarjeta o teléfono móvil, y también se pueden hacer en línea a través de su web.

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