Blatter: "Ha llegado el momento de que una mujer asuma el liderazgo de la FIFA"

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El expresidente de la FIFA Joseph Blatter se ha mostrado a favor de que "una mujer asuma el liderazgo" de la FIFA en sustitución del actual presidente, Gianni Infantino, y apunta a la exfutbolista Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, como posible candidata.

"Lise Klaveness merece el máximo respeto. Fue la única que siempre adoptó una postura clara y no se dejó llevar por la corriente dominante. Y en la FIFA, ha llegado el momento de que una mujer asuma el liderazgo", escribió Blatter el martes en X.

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En 2025, Klaveness se posicionó a favor de la exclusión de Israel de las competiciones futbolísticas internacionales por la guerra de Gaza. Además, ha sido una de las voces críticas contra ciertas decisiones de la FIFA y contra Infantino.

Hace una semana, la FIFA confirmó que planeaba crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial propiedad del organismo rector del fútbol mundial y controlada por él y con la que se abriría la puerta a inversores privados. Con ello, se procedería a vender parte de los torneos FIFA, como el Mundial o el Mundial de Clubes.

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La CONMEBOL -Confederación Sudamericana de Fútbol-, la CONCACAF -Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol- y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) mostraron su oposición al proyecto, mientras que la UEFA fue más allá y anunció, junto a sus 55 federaciones miembro, que "no" participarían en las competiciones FIFA si siguiese adelante la propuesta. El sábado, Infantino decidía dar marcha atrás y cancelar el proyecto.

La candidatura de Infantino para un nuevo mandato como presidente de la FIFA, de 2027 a 2031, también se enfrenta a un mayor escrutinio tras el fracaso del acuerdo, y organismos como la UEFA, la Federación Inglesa de Fútbol y la Federación Alemana de Fútbol han hablado de una pérdida de confianza en el presidente de la FIFA.

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