Aramco ganó 34 % más en primer semestre por alto precio de crudo pese a menor producción

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Riad, 4 ago (EFE).- La petrolera saudí Aramco ganó 65.229 millones de dólares (unos 56.700 millones de euros) en el primer semestre de 2026, un 34 % más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el aumento de los precios del petróleo y productos refinados, y pese a vender menos cantidad de hidrocarburos y a la incertidumbre por la guerra en Irán.

En el informe presentado este martes, la mayor petrolera del mundo obtuvo esa ganancia gracias al incremento de los ingresos derivado de unos precios más elevados, aunque el crecimiento se vio mermado por un descenso de los volúmenes vendidos y un aumento de los costes operativos en medio del bloqueo del estrecho de Ormuz.

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