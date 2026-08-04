Al menos cinco muertos en la región de Moscú tras un ataque de drones ucranianos

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Moscú, 4 ago (EFE).- Al menos cinco personas murieron y otras 10 resultaron heridas en la región de Moscú tras un ataque de drones ucranianos contra Wildberries, el Amazon ruso, en el marco de la ofensiva de Kiev contra la retaguardia rusa, que alcanzó también este lunes almacenes de esa compañía en las regiones de Leningrado y Tver.

"Lamentablemente hay muertos y heridos. Según informaciones previas, murieron cinco personas, otras seis resultaron heridas", escribió en su canal de Telegram el gobernador local, Andréi Vorobiov, que expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

Posteriormente elevó la cifra de heridos a diez personas, siete de las cuales están en estado de gravedad medio y uno, muy grave.

Los centros logísticos de Wildberries, conocida como la Amazon rusa, siguen siendo el objetivo número uno de la campaña estival de los drones ucranianos, con más de 20 almacenes dañados en las últimas semanas.

Vorobiov indicó que los principales daños de este lunes se reportaron en el distrito municipal de Chéjov, al sur de la capital rusa.

"En la zona industrial Novosélok se desataron varios incendios a consecuencia del impacto. El mayor fue en un almacén, las llamas ya fueron sofocadas", señaló, sin puntualizar a quién pertenecía la instalación.

Según el canal independiente ruso, se trató de un almacén de Wildberries.

Vorobiov añadió también fue dañada una subestación eléctrica y un edificio administrativo.

"Además, en la aldea de Sólnishkovo los fragmentos de un dron dañaron una casa y un automóvil. El incendio fue sofocado. Los militares continúan repeliendo el ataque", afirmó, al señalar que se han detectado drones en cuatro distritos de la región capitalina.

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A su vez, el gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, informó de daños en una zona de almacenes cerca de la localidad Krasni Bor del distrito de Tosnenski, a consecuencia de un ataque ucraniano en el que resultó herida una persona.

Wildberries reconoció en su canal de Telegram que fue atacado una instalación logística en esta localidad, y aseguró que el personal fue evacuado oportunamente.

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ publicó fotos y vídeos del incendio en esta instalación, en los que se observa cómo se alza una densa columna de humo gris sobre los almacenes.

Además, el gobernador de la región de Tver, Vitali Koroliov, informó que la defensa antiaérea rusa derribó un dron que intentaba atacar un almacén del Amazon ruso en la localidad de Emmauss del distrito Kalíninski.

Los fragmentos del dron dañaron una pared del centro logístico, sin provocar mayores daños ni víctimas humanas.

Estos ataques se suman a los anteriores 18, con lo que Ucrania habría dañado más de 20 almacenes en las últimas semanas.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, durante la pasada noche fueron "interceptados y aniquilados" 320 drones ucranianos de ala fija sobre 18 regiones rusas y la anexionada península de Crimea. EFE