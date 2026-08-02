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La Reina Letizia clausura el Atlàntida Mallorca Film Fest con la entrega del 'Master of Cinema' a Alexandre Desplat

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La reina Letizia ha clausurado este domingo la 16 edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, entregando el premio 'Master of Cinema' al compositor francés Alexandre Desplat.

Durante el acto celebrado en la Misercòrdia, el compositor ha revelado que siempre se ha sentido "muy inspirado" por Mallorca, isla en la que ha escrito "muchísimas piezas".

Desplat, que ha ganado dos Óscar y ha recibido 12 nominaciones a este premio, ha considerado que "nadie nunca llega a ser un maestro" y ha bromeado con que mantendrá el galardón escondido para que "nadie se piense" que es un maestro.

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La gala ha comenzado con la actuación musical de la mallorquina Júlia Colom y, posteriormente, se han entregado los premios de la Sección Oficial del festival, que finaliza este domingo con la proyección de la película 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen.

La 16ª edición del festival ha reunido a 53.500 personas durante diez días, 8.000 más que en la edición anterior y una cifra que bate el récord histórico.

PREMIOS

Además del 'Master of Cinema', el Atlàntida Mallorca Film Fest ha concedido el Premio del Público a 'El ciclo del amor'; el Premio Talent Balear al mejor cortometraje a 'La Barraca'; y al mejor largometraje de Talent Balear a 'La carn'.

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El Premio Dama Agustí Villaronga ha sido para 'Mala bèstia' y el Premio a la Mejor Película de la Sección Oficial ha sido para 'Lionel'. Finalmente, el galardón de la Sección Trends a la mejor película se lo ha llevado 'Blue Film'.

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