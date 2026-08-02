El senador Bernie Moreno exige la dimisión a su antiguo yerno congresista, acusado de agredir a su exmujer

Guardar

El senador republicano Bernie Moreno ha exigido a quien fuera su yerno, el congresista Max Miller, que dimita de su cargo al haber sido acusado de agredir a su ahora exmujer e hija del senador, Emily Moreno.

Según informes policiales, Emily Moreno acusó a Miller de arrojarle agua caliente, estrellarla contra una pared y apuntarle con una pistola a la cabeza. El congresista, republicano por Ohio, aseguró este pasado sábado que no renunciaría a su candidatura a la reelección en noviembre y negó enérgicamente las acusaciones.

PUBLICIDAD

El senador ha superado su reticencia inicial y exigido a Miller que abandone el cargo inmediatamente. "Max Miller necesita ayuda psicológica seria. Es un peligro para mi hija y contengo la respiración cada minuto que tiene la custodia de mi nieta", ha publicado Moreno en redes sociales.

"Si existen estándares básicos de carácter necesarios para ocupar un cargo electo, Max Miller los incumple", ha añadido antes de zanjar que el congresista "no debería servir en la Cámara de Representantes".

En respuesta, Miller ha insistido en su inocencia y reprochado al senador que haya esperado tanto para hablar. "Si mi hija me dijera lo mismo, personalmente no esperaría dos años antes de exigirme cuentas. Sabes que esto no es verdad y la única razón por la que hablas ahora es para esconderte de tu propio circo mediático. Todo esto es político", ha asegurado.

PUBLICIDAD