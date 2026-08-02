El colombiano Nicolás Gómez, oro en la prueba de ruta de ciclismo de los Centroamericanos

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Santo Domingo, 2 ago (EFE).- El colombiano Nicolás Gómez conquistó este domingo la medalla de oro en la prueba masculina de ciclismo de ruta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, disputada sobre un recorrido de 169,5 kilómetros por el Centro de los Héroes y el Malecón de la capital dominicana.

Gómez completó la distancia en un tiempo de 3h47:59, para quedar por delante de Joseph Ramírez, de Costa Rica, quien concluyó con 3h48:00, Roberto González, de Panamá, quien tuvo igual tiempo.

El mexicano César Macías finalizó en la cuarta posición, seguido por el también colombiano Alejandro Osorio y el puertorriqueño Christopher Morales.

La carrera se definió en las dos últimas vueltas, cuando el pelotón alcanzó a los panameños Carlos Samudio y Sebastián Calderón, de Costa Rica, quienes habían protagonizado una larga escapada durante buena parte de la prueba.

Tras la competencia, Gómez destacó el esfuerzo realizado para alcanzar el triunfo.

"Han sido muchas jornadas de trabajo y mucho esfuerzo. Anhelábamos un resultado de esta magnitud y, gracias a Dios, pudimos conseguirlo", afirmó el ciclista colombiano.