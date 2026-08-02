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El Festival Ribadedeva En Danza celebra su décimo aniversario del 16 al 30 de agosto con artistas de toda España

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El Festival Iberoamericano Ribadedeva En Danza (Fibred) celebrará su décimo aniversario con una edición especial que convertirá el patrimonio histórico del oriente de Asturias y el occidente de Cantabria en un espacio de creación, formación e intercambio artístico del 16 al 30 de agosto.

Más de cuarenta jóvenes artistas procedentes de conservatorios y centros profesionales de toda España participarán en el Encuentro Con Los Maestros, donde trabajarán junto a figuras destacadas de la danza española y contemporánea como Maribel Gallardo, Currillo Franco, Manuel Segovia, Manuel Betanzos, Guadalupe Torres, Julio Ruiz y Yoshua Cienfuegos, además del guitarrista y compositor José Luis Montón y el pianista Lorenzo Moya.

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El programa incluirá el estreno de la producción 'El Último Trago', inspirada en la música mexicana y la danza española, así como conciertos, espectáculos, certámenes coreográficos, exposiciones y actividades abiertas al público. La iniciativa busca alejarse del formato tradicional de festival para impulsar la convivencia artística y la transmisión de conocimiento entre generaciones.

Entre los espacios que acogerán las actividades figuran la Casona de Íñigo Noriega, la Iglesia de Santa María de Colombres, la Casa de Piedra, el Auditorio Bajo Deva de Unquera o el Museo de la Minería y de la Industria de Asturias, que albergará la exposición 'Danza y Territorios'. El proyecto reivindica así el patrimonio como un elemento vivo vinculado a la creación contemporánea.

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