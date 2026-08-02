Al menos cuatro heridos por la colisión en vuelo de dos helicópteros que combatían los incendios de Grecia

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Cuatro tripulantes de dos helicópteros que combatían los incendios del sur de Grecia han resultado heridos tras la colisión en vuelo entre ambos aparatos este domingo cerca de uno de los focos en la zona de Psatha.

El Departamento de Bomberos del país ha explicado que los dos helicópteros chocaron entre sí mientras intentaban extinguir el gran frente de Ática-Beocia, que incluye a Porto Germeno, Psatha, Fokida, Megara y Cefalonia, donde más de 500 bomberos han estado luchando para controlar la situación durante las últimas 72 horas.

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Según las fuentes del diario Kathimerini y Protothema, cada helicóptero viajaban un piloto de nacionalidad rumana y un coordinador griego. De acuerdo con ellas, se teme por la vida de dos de los heridos, hallados sin conocimiento, que han sido trasladados de urgencia al Hospital General de la 251.ª Fuerza Aérea.

Los dos helicópteros habían despegado del aeropuerto de Elefsina. Las autoridades competentes están investigando las causas y circunstancias exactas del incidente.