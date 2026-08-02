Cuba tendrá apagones que afectarán a la vez casi el 69 % de la isla este domingo

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La Habana, 2 ago (EFE).- Cuba tendrá este domingo otra jornada de prolongados apagones que afectarán a la vez casi el 69 % de la isla en el horario de mayor demanda (tarde-noche), tras la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de una caída parcial, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

El sábado último la UNE reportó una "desconexión parcial del SEN" por una avería en las líneas de trasmisión de 220 kilovatios desde la provincia Pinar del Río (oeste) hasta las provincias de Matanzas y Cienfuegos (centro) que dejó a casi la mitad de la isla sin energía eléctrica y a unos 4,5 millones de cubanos sin suministro.

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Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas de contraria al derecho internacional.

La crisis energética también está relacionada con la existencia de centrales termoeléctricas con décadas de explotación que no han contado con las inversiones necesarias y como consecuencia se reportan continuas averías de esas unidades generadoras.

El nuevo parte de la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé para la hora "pico" de este domingo una capacidad de generación de 1.035 megawatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.165 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.195 MW.

En esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente responsable del 40 % del mix energético se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

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Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

El Gobierno cubano reconoce que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es "aguda", "crítica" y "extremadamente tensa", marcada tanto por el bloqueo petrolero estadounidense como por un sistema energético profundamente obsoleto.

De acuerdo con estimaciones, Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EE.UU. El Gobierno cubano destaca sobre todo al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de "asfixia energética".

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La economía, que se ha contraído un 15 % en los últimos cinco años, se encuentra casi totalmente paralizada por los apagones, que están atizando asimismo el descontento social, visible en las pequeñas protestas registradas en las últimas semanas. EFE