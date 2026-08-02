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Venezuela y República Dominicana acuerdan normalizar relaciones diplomáticas y consulares

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Caracas, 2 ago (EFE).- Venezuela y República Dominicana han decidido iniciar un "proceso de normalización gradual" de sus relaciones diplomáticas y consulares mediante una "hoja de ruta que será desarrollada de común acuerdo", informó este domingo el Gobierno venezolano.

República Dominicana fue uno de los siete países a los que el 29 de julio de 2024 Caracas exigió el retiro inmediato de sus representantes diplomáticos en Venezuela, tras sus declaraciones sobre los comicios presidenciales celebrados el día anterior, en los que el entonces mandatario Nicolás Maduro fue declarado ganador por un organismo electoral controlado por el chavismo. EFE

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