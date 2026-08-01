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Mexicana Carolina Flores gana oro en ciclismo montaña en los Centroamericanos y del Caribe

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Santo Domingo, 1 ago (EFE).- La mexicana Carolina Flores ganó este sábado la medalla de oro en la prueba de ciclismo de montaña de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras completar seis vueltas al trazado de 4.1 kilómetros —24.6 kilómetros en total— en 1 hora, 24 minutos y 42 segundos.

Flores recorrió el circuito, ubicado en Santiago de los Caballeros (norte), con una velocidad promedio de 16.8 kilómetros por hora.

En segundo lugar, ejerciendo presión a Flores, terminó la puertorriqueña Suhely Rodríguez, quien cruzó la meta en 1:25:26, apenas 44 segundos detrás de la campeona, y se quedó con la medalla de plata tras promediar 16.7 kilómetros por hora.

La medalla de bronce fue para la colombiana Ana Roa, quien completó el recorrido en 1:26:53. EFE

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