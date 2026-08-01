La mitad de Cuba se queda sin energía eléctrica tras caída parcial del sistema

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La Habana, 1 ago (EFE).- Unos 4,5 millones de cubanos, cerca de la mitad del país, quedaron este sábado sin energía eléctrica a causa de una avería del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que afectó siete provincias desde el occidente hasta la región central de la isla.

El despacho nacional de carga de la estatal Unión Eléctrica (UNE) reportó una “desconexión parcial del SEN”, desde la provincia Pinar del Río (oeste de cuba) hasta Cienfuegos-Matanzas (al centro del país caribeño).

“Se investigan causas de falla e implementan protocolos para enfrentar este tipo de eventos”, puntualizó el mensaje reproducido en los medios estatales.

Este sábado la UNE había previsto otra jornada sin corriente en todo el territorio cubano con apagones que dejarían hasta un 67 % de la isla desconectada a la vez durante el momento de mayor demanda energética, en la tarde-noche.

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En este contexto, la UNE pronosticaba para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.080 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.120 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.150 MW.

Además, en esta jornada diez de las 16 unidades de generación no están operativas. Estas unidades de generación termoeléctrica, responsables del 40 % del mix energético y dependientes del crudo nacional, permanecen en su mayoría afectadas por averías y mantenimientos tras los años de infrafinanciación.

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Por otra parte, los generadores que dependían del diésel y fueloil importado, que estaba a cargo de otro 40 % del mix, sí están paralizados a causa del bloqueo petrolero. Esta fuente de energía ya presentaba problemas antes de 2026 por la falta de divisas del Gobierno cubano para importar combustibles.

El 20 % restante del mix energético se obtiene de gas y fuentes renovables, principalmente solar, esta última con el apoyo chino.

La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, en parte por un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones precisas durante décadas, una situación agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.

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La situación energética ha escalado a máximos en los últimos meses y lo habitual es que los apagones por falta de capacidad de generación superen las 20 horas seguidas en La Habana diariamente y hasta las 40 horas continuas en las demás provincias.

En julio el país caribeño sumó tres apagones nacionales en una semana y se registraron récords de cortes eléctricos que desconectaron al 74 % de la isla en una jornada.

La situación del SEN es "crítica" y "extremadamente tensa", según ha reconocido el Gobierno cubano, marcada tanto por el bloqueo petrolero de Washington como por un sistema energético profundamente obsoleto. EFE